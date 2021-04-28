Европарламент предложит карать российских олигархов за коррупцию

В проекте резолюции Европарламента, которую депутатам предложат принять в четверг, 29 апреля, среди мер воздействия на Россию есть пункт о каре для российских олигархов за коррупционные преступления. Текст документа опубликован на сайте организации.

Речь идет о полной заморозке в Евросоюзе активов российских миллиардеров, близких к властям, и членов их семей. Их визы предложено аннулировать.

Усилить давление на Россию предлагается в случае резкого обострения ситуации на востоке Украины. Среди других мер давления — отключение от системы международных платежей SWIFT, отказ от покупки российских нефти и газа, а также остановка строительства газопровода «Северный поток-2».

В начале недели отключить Россию от SWIFT предложила крупнейшая фракция ЕП, Европейская народная партия. О такой возможности неоднократно рассуждали и российские официальные лица. В частности, такое развитие событий предполагал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.