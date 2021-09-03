Американский миллиардер призвал избавиться от долларов

Американский финансист и миллиардер, основатель инвестиционного фонда Bridgewater Associates Рэй Далио призвал не накапливать активы в долларах США. Об этом он заявил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), отвечая на вопрос помощника президента России Максима Орешкина, выступившего интервьюером бизнесмена. Далио призвал обладателей американской валюты избавиться от нее, передает РИА Новости.

«Это сумасшедшая идея — держать все в долларах, где нулевая процентная ставка, если не отрицательная. И в ближайшие годы ситуация вряд ли изменится. Лучше продать эти обязательства и купить что угодно. Любые активы сейчас лучше, чем облигации США», — заявил финансист. Он напомнил, что Федеральная резервная система (ФРС) США продает много облигаций, чтобы поддержать экономику. При этом доходность долговых ценных бумаг находится на низком уровне, что в скором времени может привести к их распродаже и новому экономическому кризису.

В конце августа глава ФРС Джером Пауэлл намекнул на скорое прекращение выпуска ценных бумаг и ужесточение кредитно-денежной политики, поскольку экономике больше не требуется государственная поддержка. В США снизилась безработица и стабилизировался рост продуктовых цен. При этом Пауэлл дал понять, что после сокращения помощи ФРС не станет мгновенно повышать процентную ставку, чем успокоил инвесторов. Фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite установили исторические максимумы на фоне выступлений главы ФРС.

Если ФРС все же решит повысить ставку, и этот момент совпадет с падением цен на нефть, стоимость российской валюты может подскочить до 80 рублей за доллар, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Исторический максимум был установлен в начале 2016 года, когда доллар стоил чуть ниже 86 рублей.