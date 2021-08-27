Американский рынок установил рекорд

Фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite установили исторические максимумы после выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. S&P 500 вырос на 0,7 процента, до 4505,16 пункта, Nasdaq Composite — на 0,9 процента, до 15089,42 пункта, пишет CNBC.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,6 процента, до 35443,72 пункта. Таким образом, все три основных фондовых индекса США завершат неделю в плюсе. Наибольший рост показал Nasdaq Composite — на 1,6 процента. На фоне заявлений Пауэлла курс доллара торговался по 73,6 рубля — почти на рубль дешевле, чем днем.

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Пауэлл намекнул на сворачивание мягкой кредитно-денежной политики. Он заявил, что экономика достигла точки, когда ей больше не требуется поддержка ФРС в виде приобретения долговых ценных бумаг, поскольку в США снизился уровень безработицы и стабилизировался рост цен на продукты. Каждый месяц ФРС тратит 120 миллиардов долларов на облигации для стимулирования финансового рынка. При этом Пауэлл дал понять, что после сокращения помощи не последует мгновенного повышения процентной ставки.

По итогам второго квартала 2021 года закредитованность населения США увеличилась на 2,1 процента — самыми быстрыми темпами за восемь лет — и приблизилась к 15 триллионам долларов. Наибольший вклад в увеличение долгов внесла ипотека — сумма таких кредитов выросла на 282 миллиарда — до 10,44 триллиона долларов к концу июня.