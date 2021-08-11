США получили выгоду от пандемии

Пандемия коронавируса вызвала «бум производительности» в США. Меньшее количество работников выпускает больше продукции по сравнению с доковидными показателями. Если эта тенденция закрепится, то в следующем десятилетии экономику страны ждут большие перемены, пишет The New York Times.

На протяжении последних 15 лет производительность в Соединенных Штатах росла медленно. Однако нынешние данные говорят о том, что пандемия спровоцировала улучшение этого показателя, страна получила выгоду. С начала второго квартала 2020 года производительность труда — количество продукции за час работы — выросла на 3,8 процента в годовом исчислении по сравнению с 1,4 процента в период с 2005 по 2019 год.

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Новые цифры, опубликованные во вторник, 10 августа, показали, что эта тенденция сохранилась весной 2021 года — годовые темпы роста производительности во втором квартале составили 2,3 процента.

Отдельного внимания заслуживают еще несколько показателей. Государственный ВВП весной этого года восстановился на допандемийном уровне и даже несколько превзошел его, хотя за год до этого экономика США переживала пик рецессии. Кроме того, объем производства во втором квартале на 0,8 процента выше, чем был до коронавируса, а количество рабочих мест уменьшилось на 4,4 процента за тот же период. Увеличение ВВП при сокращении рабочей силы на рынке стало возможно именно за счет роста производительности.

Экономика США сейчас успешно восстанавливается после недавнего кризиса, несмотря на рекордно высокую инфляцию и низкие процентные ставки. Эксперты уверены, что это достижение Федеральной резервной системы, выделившей огромные суммы на развитие государственного хозяйства.