Долги жителей США побили многолетний рекорд

Закредитованность населения США во втором квартале 2021 года росла самыми быстрыми за восемь лет темпами — она увеличилась на 2,1 процента, а общий объем обязательств граждан приблизился к 15 триллионам долларов. Об этом свидетельствуют подсчеты Федерального резервного банка Нью-Йорка.

По сравнению с первым кварталом задолженность стала больше на 313 миллиардов, также побив многолетний рекорд роста в денежном выражении — предыдущий был зафиксирован в 2007 году, отмечается в отчете. Самый значительный вклад в увеличение объема долгов внесла ипотека. Сумма таких кредитов возросла на 282 миллиарда и достигла 10,44 триллиона долларов к концу июня. За четыре последних квартала объемы выданных ипотечных займов достигли максимального уровня за всю историю — около 4,6 триллиона долларов, что связано с низкими ставками кредитования.

Долги американцев по кредитным картам выросли на 17 миллиардов после того, как в первом квартале упали на 49 миллиардов. Но уровень этих обязательств по-прежнему на 140 миллиардов ниже того, что фиксировался в конце 2019 года. Автокредиты выросли на 33 миллиарда, кредиты на образование снизились на 14 миллиардов. В целом, кредитование, не связанное с покупкой жилья, выросло на 44 миллиарда.

При этом уровень просроченных кредитов остался достаточно низким, что связано с мерами поддержки заемщиков, введенными в пандемию. К концу июня он составлял 2,7 процента, что на два процента ниже, чем в четвертом квартале 2019 года, до начала коронавирусного кризиса.

В России закредитованность населения также растет. Так, в июне банки страны выдали рекордное количество займов наличными — 1,7 миллиона, что на 53 процента больше, чем в том же месяце в прошлом году. В 2020 году задолженность россиян по кредитам увеличилась на 13,4 процента и достигла также рекордных 19,92 триллиона рублей.

