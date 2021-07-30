В России дополнительно усложнят выдачу кредитов

Центральный банк России повысит надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам в рублях с 1 октября, следует из сообщения, опубликованного на сайте ЦБ. Речь идет о займах с большой полной стоимостью кредита (ПСК) и займах, предоставляемым гражданам с высокой долговой нагрузкой. Новые меры должны сделать такой вид кредитования менее рентабельным для банков, указали в Центробанке.

Дополнительно усложнить выдачу кредитов в Банке России решили на фоне ускоренного роста задолженности в сегменте таких ссуд. По сравнению с апрелем, когда регулятор в прошлый раз решил увеличить надбавки, динамика кредитования ускорилась. Так, в мае задолженность россиян по необеспеченным займам выросла на 2,2 процента, в июне — на два. Так называемый индикатор кредитной активности, то есть годовые темпы роста ссудной задолженности за последние три месяца, составил на 1 июля 22,5 процента.

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«Ускоренный рост необеспеченного потребительского кредитования, не поддерживаемый соразмерным повышением доходов населения и притоком новых заемщиков, в сочетании со снижением стандартов кредитования приводит к накоплению банками рисков, а также к увеличению долговой нагрузки населения», — подчеркивается в сообщении Центробанка.

О планах ЦБ повторно повысить надбавки 30 июля сообщили в ВТБ. В прошлый раз они были увеличены 1 июля, когда их вернули к допандемийному уровню. Тогда в регуляторе тоже выражали беспокойство по поводу роста долговой нагрузки населения, в первом квартале года обновившей исторический максимум.