Финансист предрек конец господству доллара в мире

Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган предрек конец господству доллара в мире. Об этом он рассказал агентству «Прайм».

По его словам, доллар все меньше фигурирует в операциях между странами и многие государства предпочитают осуществлять сделки в других валютах. Коган объяснил, что на господствующее положение американской валюты сильно повлияли появление евро и закрепление юаня в качестве второй или третьей резервной валюты в международных резервах.

Согласно прогнозу эксперта, в ближайшие 50 лет евро и юань могут сместить доллар с лидирующих позиций в мировом обороте. При этом он добавил, что, скорее всего, ключевой мировой валютой станет юань.

Ранее исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов спрогнозировал курс доллара по 70 рублей к осени. Экономист напомнил, что Фонд национального благосостояния (ФНБ) России полностью отказался от доллара в своем балансе. Экспортная выручка нефти и газа будет конвертироваться в другие валюты, и это станет постоянным источником давления на курс доллара к рублю, отметил он.

