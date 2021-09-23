Европейская страна назвала слабую валюту преимуществом для экономики

Заместитель председателя Национального банка Польши Марта Кайтли заявила, что обесценивание злотого (национальная валюта) помогает экономике страны. Bloomberg сообщает, что она назвала слабую валюту инструментом для смягчения глобальных потрясений.

Марта Кайтли заявила, что злотый был «достаточно стабильным», за исключением кризисных периодов, таких как пандемия коронавируса. «Сейчас у нас есть небольшая амортизация, которая помогает на данный момент. Я не говорю, что мы не должны проводить никаких структурных реформ или чего-то подобного, но мы видим в этом преимущество для нас, когда происходит внешний шок», — рассказала финансист.

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Переход со злотого на евро, по мнению Марты Кайтли, «создаст проблемы» для Польши из-за крайне мягкой денежно-кредитной политики Европейского центрального банка (ЕЦБ). «Наша инфляция обычно выше, чем в зоне евро, поэтому в долгосрочной перспективе нам нужны более высокие процентные ставки», — сказала она.

Национальная валюта на этой неделе упала по отношению к евро до самого низкого уровня с апреля. Сейчас злотый стоит 0,21 евро. Настойчивые требования политиков поддерживать процентные ставки около нуля, несмотря на рекордно высокий рост цен, оказали давление на злотый в то время, когда соседние Чехия и Венгрия ужесточили денежно-кредитную политику.

Действия Национального банка Польши уже подвергались критике. Так, например, бывший глава регулятора и депутат Европарламента Марек Белька назвал решения финансистов страны экономически неграмотными. Его недовольство было вызвано повышением зарплат в ответ на рекордный рост цен. По мнению Марека Бельки, решение приведет к дальнейшей неконтролируемой инфляции.