Польше предсказали экономическую катастрофу

Бывший глава Национального банка Польши Марек Белька раскритиковал «экономическую неграмотность» решений, которые принимаются в стране для борьбы с инфляцией. Как сообщает Bloomberg, недовольство экономиста вызвало повышение зарплат в ответ на рекордный за последние двадцать лет рост цен.

«Зарплаты, которые растут быстрее, чем цены, приведут к еще большей инфляции в будущем. Правительство, кажется, довольно запуском зарплатно-ценовой спирали. Это ведет к катастрофе», — предсказал Марек Белька, покинувший пост главы центрального банка Польши в 2016 году. Сейчас он является депутатом Европарламента и активным критиком польского правительства и руководства Национального банка.

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Комментарии Марека Бельки являются ответом на слова его преемника Адама Глапиньского и премьер-министра Матеуша Моравецкого. Они заявили, что повышение заработной платы, опережающее инфляцию, должно успокоить поляков.

С неконтролируемым ростом цен столкнулись и другие страны Европы. Инфляция в еврозоне достигла рекордного уровня и составила три процента. В Германии цены поднялись на 3,4 процента, а в Испании — на 3,3 процента. На стоимость товаров влияют перебои в поставках, вызванные локальными локдаунами из-за новых вспышек коронавируса. Также на скорости инфляции сказались и рекордные для Европы цены на электричество, обусловленные повышением стоимости газа и угля.