Польский миллиардер собрался вложиться в российскую АЭС

Бизнесмен из Польши Зигмунт Солорж (Zygmunt Solorz) раздумывает над покупкой доли в АЭС в Калининградской области. По плану миллиардера, после этого республика сможет закупать электроэнергию в России, сообщает Bloomberg.

Как отмечает издание, идея Солоржа идет вразрез с желанием польских властей, которые собираются по максимуму разорвать энергетические связи с Россией.

Также бизнесмен хочет построить линии электропередачи между странами. Такое решение позволило бы Польше компенсировать рост затрат, связанных с отказом от угля и переходом на более экологичные источники энергии.

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Солорж много лет вкладывает средства в солнечную и ветряную энергию, а его компания объявила, что закроет собственные электростанции, работающие на буром угле, в текущем десятилетии. Миллиардер готов финансировать и польскую атомную энергетику, проект которой сейчас разрабатывается, но его реализация займет слишком много времени.

Вместе с тем стоимость сжигания ископаемого топлива растет все быстрее, что угрожает экономике. Польша больше других стран Евросоюза зависит от каменного угля, из-за чего стоимость электроэнергии в ней растет сильнее, чем у соседей.

Пресс-секретарь Солоржа отказался комментировать информацию о возможном участии бизнесмена в калининградском проекте, но подчеркнул, что польская экономика столкнулась с серьезной угрозой из-за новой экологической политики ЕС.

Евросоюз усиливает давление на Польшу с требованием закрывать угольные электростанции. На этом фоне власти Лодзинского воеводства согласились в период до 2036 года остановить электростанцию «Белхатув», первую по установленной мощности ТЭС в Евросоюзе и четвертую в мире.

Еще одной проблемой для Варшавы стала остановка строительства газопровода Baltic Pipe в водах Дании, благодаря которому республика хотела отказаться от российского газа.