Польша допустила перенос срока избавления от российского газа

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прокомментировал остановку строительства газопровода Baltic Pipe в водах Дании, причиной которой стали проблемы с экологией. Он выразил надежду, что непредвиденная задержка затянется не более чем на пару месяцев, так как в случае срыва сроков работ под угрозой оказывается энергетическая суверенность не только Польши, но и всего региона, сообщает РИА Новости.

По словам политика, ему важно, чтобы прокладку труб завершили до срока или точно в срок. Задержка в полгода выглядит для него неприемлемой. Причиной спешки является истекающий в 2022 году контракт на поставки российского газа.

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Газопровод из Норвегии в Польшу является частью плана Варшавы по избавлению от зависимости от Москвы. Серьезное отставание от графика работ может вынудить польское руководство договариваться о новом контракте с Россией или же покупать газ в соседних странах, которые, в свою очередь, увеличат закупки у «Газпрома».

«Эта инвестиция абсолютно критична для энергетической суверенности не только Польши», — подчеркнул Моравецкий, выразив недоумение поводом, на который сослались датские власти. По его мнению, защита всех видов мышей и летучих мышей важна, но значимость энергетического проекта выглядит более существенной.

Ранее аналогичное мнение высказал замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач. По его мнению, решение датского регулятора может быть связано не только с вопросами экологии, но и учитывать чьи-то интересы. На кого именно он намекает, дипломат не уточнил.

Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании аннулировал разрешение на строительство Baltic Pipe, полученное в июле 2019 года, 31 мая. В заявлении говорилось, что работы угрожают соневым и лесным мышовкам и летучим мышам, которых защищает приложение Четвертой европейской директивы об охране природных мест обитания.