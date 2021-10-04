Цены на нефть рекордно выросли

В преддверии встречи стран-участниц ОПЕК+ цена на нефть американской марки WTI достигла семилетнего максимума. На лондонской бирже ICE стоимость декабрьских фьючерсов на это топливо 4 октября на пике равнялась 77,26 доллара за баррель — впервые с ноября 2014 года.

Цена на нефть марки WTI росла в течение всего дня и обновила рекорд на момент публикации новости. Стоимость нефти марки Brent также увеличилась. Во время торгов 4 октября на пике она побила рекорд 2018 года — стоимость декабрьских фьючерсов равнялась 81,44 доллара за баррель.

Днем 4 октября делегаты ОПЕК+ анонимно сообщили агентству Bloomberg, что альянс вряд ли станет повышать план наращивания добычи нефти — страны продолжат увеличивать объем получаемого топлива на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно. Позже был опубликован документ с подтверждением этой информации: по завершении заседания члены объединения заявили, что будут придерживаться прежних договоренностей.

В 2021 году цены на нефть уже взлетели на 50 процентов. Организация стран-экспортеров нефти находится под давлением крупных стран-потребителей, таких как США и Индия, которые требуют дополнительных поставок для снижения цен. Вместе с тем нехватка природного газа стимулирует переход мировых экономик на нефтепродукты для отопления и производства, повышая общий спрос на них. Bank of America предсказал нефти подорожание до 100 долларов этой зимой.

