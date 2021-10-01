Цене на нефть пообещали рост до 100 долларов

Цены на нефть могут подняться до 100 долларов за баррель на фоне энергетического кризиса в мире, пообещали эксперты Bank of America. Такая ситуация, опасаются эксперты, может спровоцировать мировой экономический кризис, сообщает Bloomberg.

Повышение спроса на нефть будет обусловлено тремя причинами: высокие цены на газ, которые впервые в истории превысили отметку в 1200 долларов за тысячу кубометров, холодная зима и активизация авиационной отрасли по мере того, как США вновь открывают свои границы. «Если все эти факторы объединятся, цены на нефть могут вырасти и привести ко второму витку инфляционного давления во всем мире» — заявили аналитики.

Ранее аналитики из Goldman Sachs спрогнозировали рост цен на нефть до 90 долларов за баррель в конце 2021 года. Росту способствуют также разрушения от ураганов «Ида» и «Николас», из-за которых производство нефти в Мексиканском заливе было приостановлено на несколько недель.