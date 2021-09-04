Мир
 
Последние новости
Захарова раскрыла схему финансирования Навального иностранными посольствами
Выглядящая на 40 лет моложе своих лет пожилая блогерша прославилась в сети
Трамп решил продать свой отель в Вашингтоне
Терапевт рассказала о пользе ходьбы при борьбе с депрессией
Силы сопротивления в Панджшере заявили об уничтожении сотен талибов
Раскрыта опасность переизбытка сахара в крови
ОМОН оцепил цыганский поселок в Екатеринбурге
Звезда «Ворониных» пожаловалась на домогательства
Доктор Мясников назвал самые эффективные витамины
Новости партнеров
Прослушать новость

В США сообщили об утечке нефти в Мексиканском заливе

NYT: спутники США зафиксировали утечку нефти в Мексиканском заливе после урагана «Ида»
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Reuters

В Мексиканском заливе после обрушившегося на штат Луизиана урагана «Ида» произошла утечка нефти, которую зафиксировали с помощью аэросъемки Национального управления океанических и атмосферных исследований США и спутников. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, нефтяное пятно покрывает 16 километров водного пространства. Предполагается, что источником утечки стал старый трубопровод, который повредился во время урагана. На данный момент американские специалисты работают над устранением последствий чрезвычайного происшествия, в район направлены дополнительные судна для очистки вод.

На место разлива также прибыли эксперты, которые устанавливают объем нефти, попавшей в акваторию. «Я вижу признаки густой тяжелой нефти, которая является основным темным элементом, окруженным радужным сиянием», — сообщил Оскар Гарсиа-Пинеда, руководивший исследованиями использования спутниковых и аэрофотоснимков для нефтяных разливов. Он добавил, что в данном районе акватории осталось множество трубопроводов, которые в прошлом могли быть повреждены штормами.

Ураган четвертой категории «Ида» обрушился на штат Луизиана 29 августа. Сообщалось, что в результате урагана около миллиона человек остались без электричества, также была повреждена инфраструктура располагающейся в регионе АЭС Waterford.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В США поток воды проломил стену и обрушился на человека
Стало известно о новых жертвах урагана «Ида» в США
В США рассказали об угрожающих президентству Байдена трех кризисах