Стало известно о новых жертвах урагана «Ида» в США

По меньшей мере 29 человек погибли на северо-востоке США из-за последствий урагана «Ида». Об этом передает NBC со ссылкой на местные власти.

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По их данным, 12 американцев умерли в штате Нью-Йорк, 14 — в соседнем с ним Нью-Джерси. Также сообщается о трех погибших в Пенсильвании.

Ранее Штаты столкнулись с аномальными погодными явлениями, за час в Центральном парке Нью-Йорка выпало не менее восьми сантиметров осадков. Жителей известили о временной остановке работы метро и отмене многих пригородных поездов. Потоки воды затопили станции и дома местных жителей.

2 сентября губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул в своем Twitter объявила о введении режима чрезвычайной ситуации в штате. В своем обращении она попросила жителей не садиться за руль автомобилей и не выходить из дома без необходимости.