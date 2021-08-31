Ураган «Ида» усилило глобальное потепление

Сильнейший в истории американского штата Луизиана ураган «Ида» усилился из-за повышения температуры воды как на поверхности, так и на глубине океана. Ученые утверждают, что быстрое нарастание шторма перед выходом на сушу — верный признак влияния глобального потепления. Об этом сообщает Bloomberg.

Ураган «Ида» обрушился на Луизиану, движимый ветром со скоростью около 240 километров в час. Однако за 36 часов до того, как он достиг суши, скорость шторма была в два раза меньше. Перед выходом на сушу на бурю оказал влияние процесс, который ученые называют «быстрой интенсификацией», когда повышение температуры океана вызывает усиление урагана.

Американский Национальный центр ураганов установил, что скорость ветра «Иды» увеличилась более чем на 56 километров в час в течение суток. «Температура поверхности в заливе сейчас на 0,5-1 градус Цельсия выше среднего значения за период с 1971-го по 2000 год. Это усиливает ураган и выводит скорость ветра за рамки обычного лимита», — пояснил океанограф Грег Фольц (Greg Foltz).

Ураган усилился и из-за очень теплых течений на глубине. По данным датчиков Международного консорциума научных организаций, шторм прошел над водоворотом, имевшим температуру 30 градусов Цельсия и располагавшимся на глубине более 30 метров ниже поверхности. Эксперты назвали это обстоятельство решающим в нарастании бури. Под штормом, на глубине океана не было холодной воды, которая могла бы подняться во время шторма и смешаться с теплыми поверхностными водами. Вода на пути бури была преимущественно соленой — еще один фактор, усиливший бедствие.

За последние три десятилетия «быстрая интенсификация» стала частым явлением. За 24 часа до того как ураган «Харви» обрушился на берег Луизианы в 2017 году, скорость ветра взлетела со 145 до 209 километров в час. В 2018 году скорость ветра урагана «Майкл» увеличилась на 72 километра в час за 24 часа до того, как он достиг штата Флорида.

Ураган «Ида» обрушился на Луизиану 29 августа, обесточив более миллиона домов в штате, в том числе в крупном городе Новый Орлеан. В соседнем штате Миссисипи без электричества осталось около 40 тысяч домохозяйств. Позже синоптики сообщили, что буря движется в сторону региона с большим числом промышленных объектов, работающих с токсичными химическими веществами.