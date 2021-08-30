Ураган «Ида» в США повредил атомную станцию

Ураган «Ида», обрушившийся на США, повредил инфраструктуру АЭС Waterford в штате Луизиана. Об этом сообщает The Chronicle.
По утверждению компании-оператора, в результате отключения электроэнергии за пределами станции АЭС переведена в режим остановки реакторов. Сейчас ее работоспособность поддерживается с помощью дизельных генераторов.
В свою очередь, CNN сообщает, что и-за урагана девять нефтеперерабатывающих заводов в Луизиане приостановили или сократили деятельность.
Ранее стало известно, что более миллиона человек остались без света на юге США из-за «Иды». Ураган был такой силы, что река Миссисипи в Луизиане изменила свое направление. Причиной специалисты называют большой выброс морской воды, в результате чего уровень реки поднялся на 2,1 метра, и это еще не предельная величина.