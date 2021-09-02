Стало известно о жертвах урагана в Нью-Йорке

Девять человек стали жертвами урагана «Ида», который добрался до американских штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси. В числе погибших от стихии оказался ребенок, сообщает BBC.
В результате наводнения, вызванного ураганом, в Нью-Йорке погибли восемь человек, одной из жертв оказался двухлетний мальчик. Некоторые жители не смогли выбраться из затопленных подвалов. В Нью-Джерси погиб 70-летний мужчина — его тело извлекли из автомобиля, унесенного потоком.
Штаты столкнулись с аномальными погодными явлениями, за час в Центральном парке Нью-Йорка выпало не менее восьми сантиметров осадков. Жителей известили о временной остановке работы метро и отмене многих пригородных поездов. Потоки воды затопили станции и дома местных жителей.
«Прямо посреди ужина я услышал бульканье и увидел, как вода бежит из слива в ванной комнате. Тогда я пошел проверить водопровод, к тому моменту, как я вернулся в гостиную, там было около фута воды. Просто невероятно, насколько быстро это произошло», — рассказал житель Нью-Йорка Джордж Бейли.
Ранее губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул в своем Twitter объявила о введении режима чрезвычайной ситуации в штате. В своем обращении она попросила жителей не садиться за руль автомобилей и не выходить из дома без необходимости.