Ураган «Ида» обойдется в миллиарды долларов

Ущерб страховщиков от урагана «Ида» в Соединенных Штатах составит 18 миллиардов долларов. Стихийное бедствие обойдется страховым компаниям Карибского бассейна в 40 миллионов долларов, а остальная сумма придется на США. Такие данные приводит компания по прогнозированию катастроф Karen Clark & Co (KCC), сообщает Reuters.

Эксперты из KCC, отслеживающие интенсивность и траекторию урагана, считают, что сумма претензий будет меньше, чем 87 миллиардов долларов в связи с ураганом «Катрина» в 2005 году с поправкой на инфляцию. По предположениям аналитиков из Fitch, потери от урагана «Ида» будут на 15 миллиардов долларов выше, чем от зимнего шторма «Ури», и на 10 миллиардов выше, чем от урагана «Лаура» — рекордно дорогой для страховщиков катастрофы 2020 года.

Прогноз KCC включает в себя ущерб, нанесенный частной застрахованной жилой, коммерческой и промышленной собственности и автомобилям. В подсчеты не вошли лодки, морская недвижимость и убытки, которые покроет Национальная программа страхования от наводнений США.

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) заключила, что количество и масштаб смертельных катаклизмов увеличился в пять раз за последние 50 лет и продолжит расти в дальнейшем.