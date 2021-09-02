В американском штате Нью-Йорк объявили режим ЧС

Губернатор американского штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила о введении режима чрезвычайной ситуации. Об этом Хокул сообщила в Twitter.

«Я объявляю чрезвычайное положение, чтобы помочь жителям Нью-Йорка, пострадавшим от сегодняшнего шторма», — написала губернатор.

Кроме того, она попросила жителей штата не садиться за руль и без надобности не выходить из дома.

Ранее стало известно об урагане «Ида», который обрушился на штат Луизиана 29 августа. Сообщалось, что в результате урагана около миллиона человек в Луизиане остались без электричества, также была повреждена инфраструктура располагающейся в регионе АЭС Waterford.

Синоптик Михаил Леус оценил шансы урагана «Ида» дойти до России. По его словам, за всю историю существования наблюдений за погодой случаи, когда тропический шторм добирался до Восточного полушария, единичны. Он сказал, что «Ида» никак не затронет Россию.

