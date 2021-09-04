В США поток воды проломил стену и обрушился на человека

В городе Крэнфорд, штат Нью-Джерси, поток воды проломил стену здания и обрушился на человека. Видео случившегося было опубликовано в Twitter.

На кадрах видно, как человек идет по подвалу, а его лодыжки по колено в воде. Внезапно стену вышибает волна, которая затапливает все помещение. На фоне при этом слышатся громкие крики.

Телеканал CBS выяснил, что в момент инцидента проживавшая в доме семья пыталась навести порядок в своем жилище.

Американка Дженис Валле, находившаяся в подвале, рассказала журналистам, что вода внезапно пробила стену, быстро заполнила помещение и подняла ее к потолку. «Я не умею плавать, поэтому мне было страшно покидать точку, в которой, как я знала, еще было немного воздуха», — добавила она, отметив, что члены семьи услышали ее крики и вскоре пришли ей на помощь.

Ранее стало известно об урагане «Ида», который обрушился на штат Луизиана 29 августа. Сообщалось, что в результате урагана около миллиона человек в Луизиане остались без электричества, также была повреждена инфраструктура располагающейся в регионе АЭС Waterford.

В штате Нью-Йорк из-за разразившегося урагана погибли 12 человек, а в соседнем с ним Нью-Джерси — 14. В Нью-Йорке аномальный ливень привел к выпадению не менее восьми сантиметров осадков. В городе остановили работу метро и движение многих пригородных поездов.