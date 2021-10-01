России спрогнозировали рекордные продажи за рубеж

По итогам 2021 года сумма российского экспорта превысит полтриллиона долларов, спрогнозировали специалисты банка Citi. Объемы продаж за рубеж уже приблизились к максимумам за много лет, а основные сырьевые товары продолжают дорожать, говорится в аналитической записке «Рекордные объемы торговли вряд ли потянут за собой рубль», с которой ознакомились «Ведомости».

Таможенные данные показывают, что экспорт к концу июля достиг 187,4 миллиарда долларов, причем в июле за рубеж было продано товаров на сумму в 48,9 миллиарда (годовой рост почти в два раза). В прошлый раз превышающие эту сумму значения зафиксировали в декабре 2013 года (49,6 миллиарда).

Аналитики Citi считают, что причина кроется в росте цен на сырье, прежде всего нефть и газ. Стоимость нефти марки Brent в конце сентября приблизилась к трехлетним максимумам, цены на газ в Европе бьют рекорды, превышая отметку в 1100 долларов за тысячу кубометров. Рост экспорта в этом году продолжится благодаря восстановлению мировой экономики и повышению цен на энергоресурсы, полагает директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев. Однако к концу года могут появиться признаки замедления: стоимость топлива окажется под давлением, если зима не будет аномально холодной.

Несмотря на то что высокие цены на сырье привели к росту доходов (и компаний, и бюджета), серьезного укрепления курса рубля аналитики Citi не ожидают. По их оценкам, почти весь потенциал усиления российской валюты был сведен на нет из-за закупок валюты по бюджетному правилу. За январь-сентябрь Минфин совершил соответствующие сделки на сумму почти в 1,8 триллиона рублей.

В долгосрочной перспективе экспорт российского сырья может оказаться под угрозой. Так, министерство финансов России допустило возможность «катастрофического» снижения мирового спроса на нефть в будущем, к которому может привести энергетически переход в странах мира. «Долгосрочные перспективы спроса на нефть становятся все более негативными. Если объявленные намерения ряда стран по достижению углеродной нейтральности к 2050 году (в Китае — к 2060 году) обретут законодательный статус и этому примеру последуют другие страны, то спрос на нефть снизится катастрофически», — говорится в докладе ведомства.

