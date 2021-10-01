Минфин заявил о риске обрушения спроса на нефть

Российское министерство финансов допустило возможность «катастрофического» снижения мирового спроса на нефть в долгосрочной перспективе, если западные страны подпишут соглашение о декарбонизации. Об этом говорится в докладе ведомства об «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов».
По данным ведомства, в случае, если западные страны договорятся о переходе к низкоуглеродной экономике, стоимость нефти будут определять эксплуатационные расходы на его добычу, из-за чего спрос на этот вид топлива к 2050 году может составить 17-24 процентов от уровня 2019 года, а цены — упасть до 25 долларов США за баррель. Это будет означать падение в четыре-шесть раз.
Обстановка
Сейчас цены на нефть в мире растут. В конце сентября стоимость топлива марки Brent достигла рекордных показателей за три года и поднялась выше 80 долларов за баррель впервые с осени 2018 года. Этому способствовало падение предложения: из-за ураганов «Ида» и «Николас», которые прокатились по Мексиканскому заливу в США, большая часть производства нефти была остановлена на несколько недель.
Кроме того, Организация стран-экспортеров нефти и ОПЕК+ решили придерживаться решения о поэтапном увеличении добычи ископаемого топлива. Кроме этого, дефицит газа приведет к увеличению выработки электроэнергии, работающей на жидком топливе, что также повысит спрос на нефть.
Прогнозы
Позитивно настроены и аналитики. Они предсказывают, мировой спрос быстро восстановится. По прогнозам Hess, уже к началу 22 года он будет находиться на допандемийном уровне в 100 миллионов баррелей в сутки. Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что мировой спрос на нефть составит в среднем 96,1 миллиона баррелей в сутки в 2021 году и 99,4 миллиона баррелей в сутки в 2022 году, по сравнению с 90,9 миллиона баррелей в сутки в 2020 году. ОПЕК ожидает, что спрос составит в среднем 99,70 миллиона баррелей в сутки в четвертом квартале 2021 года.
Российский Минфин и вовсе ожидает к 2022 году увеличение добычи нефти до постсоветского максимума. По данным Bloomberg, российские компании увеличат общую добычу нефти и газового конденсата на 8 процентов до 559,9 миллиона тонн. Аналитики считают, что страна сможет расширить добычу после того, как в соглашении ОПЕК+ будут ослаблены ограничения на объемы получаемого сырья.
Исчерпаемый ресурс
Одна из главных проблем добычи и переработки нефти в долгосрочной перспективе заключается в исчерпаемости ресурсов. Эксперты расходятся во мнении относительно объемов имеющихся у России запасов нефти и газа. В «Росгеологии» рассчитывают, что при текущих темпах добычи нефти в России хватит на 30 лет, а запасов газа — на 70 лет.
Временно исполняющий главы «Роснедр» Евгений Петров считает, что рентабельные запасы нефти в стране иссякнут уже через 20 лет. При этом, предыдущий глава «Роснедр» Евгений Киселев в мае говорил, что извлекаемые запасы нефти в России закончатся через 58 лет, а продавать нефть и получать прибыль можно будет только в следующие 19 лет.
Неутешительный прогноз и у Минприроды: в сентябрьском докладе о состоянии и охране окружающей среды за 2020 год говорится, что запасы сырой нефти в России за последнее десятилетие упали почти на треть — на 27 процентов. До 2015 года они были у отметки 70 триллионов кубометров, а уже со следующего года упали до 50 триллионов. В 2020 году запасы составили 49,2 триллиона.
Проблема в «зеленых»
Еще одной проблемой на пути нефтеперерабатывающей отрасли в ближайшие десятилетия может стать «зеленая» политика. Французский энергетический гигант TotalEnergies SE полагает, что спрос на вредное для планеты топливо достигнет максимума и стабилизируется на конец 2030 года, а затем начнет постепенно снижаться.
Аналогичного мнения придерживаются аналитики шведского издания Svenska Dagbladet. Они сообщают, что к 2050 году потребление нефти упадет почти вдвое, поскольку к этому году Евросоюз и США хотят стать климатически нейтральными, Китай аналогичной цели планирует достичь в 2060 году. Эксперты назвали это смертным приговором для нефти.
Параллельно с этим ряд крупнейших нефтяных гигантов постепенно переходит к чистой энергии и отказывается от нефти из-за давления со стороны инвесторов. Чтобы уменьшить глобальные выбросы углерода и бороться с изменением климата, они требуют сокращения инвестиций в ископаемое топливо. В конце сентября стало известно, что компания Shell покинет Пермский бассейн — свое крупнейшее месторождение нефти в США. Таким образом компания намерена сосредоточиться на спасении планеты.
Главным ударом по многомиллиардному экспорту нефти и газа из России может стать план Еврокомиссии по защите климата, опубликованный 14 июля. Согласно нему, поставки металлов, электроэнергии, удобрений и цемента в Евросоюз будут возможны только при условии оплаты каждой тонны углеродных выбросов, образовавшихся при их производстве.