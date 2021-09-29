США призвали Китай сократить закупки иранской нефти

Соединенные Штаты обратились к Китаю с призывом сократить закупки иранской сырой нефти, пишет Reuters.

Экспорт сырья в КНР помог экономике Ирана, который находится под санкциями США. Они призваны ограничить продажи нефти другим странам и оказать давление на Тегеран, чтобы тот возобновил переговоры по возвращению к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, как того хочет американская сторона.

«Мы применяли и будем применять наши санкционные полномочия, чтобы реагировать на уклонение Ирана от санкций, в том числе посредством ведения дел с китайскими компаниями. Однако мы подходим к этому вопросу с Китаем дипломатическим путем», — заявил высокопоставленный чиновник США. По оценкам аналитической компании Kpler, импорт иранской нефти в Китай с начала года составил 553 тысячи баррелей в сутки.

В июле США собирались ввести жесткие санкции против Ирана из-за поставки нефти в Китай.