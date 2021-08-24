Талибы попросили у Ирана дать им больше бензина

Руководство афганских провинций попросило иранских трейдеров увеличить поставки топлива. На фоне прихода к власти движения «Талибан» (организация запрещена в России) в стране возник дефицит бензина, и цены на него взлетели, пишет Bloomberg.

Пресс-секретарь Союза экспортеров нефти, газа и нефтехимии Ирана Хамид Хоссейни рассказал, что талибы запрашивают у членов организации дополнительные объемы важнейших нефтепродуктов, таких как дизельное топливо и бензин.

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После того как иранские таможенники 21 августа заявили, что все границы страны с Афганистаном вновь открыты и товары проходят безопасный транзит, талибы направили Хоссейни список таможенных пошлин с подписью «Исламский Эмират Афганистан, Экономическая и финансовая комиссия, Таможенное управление».

Документ показывает, что новые власти снизили тарифы на импорт дизельного топлива, бензина и газойля на 70 процентов. По словам Хоссейни, основная проблема, с которой Иран сталкивался в соседней стране — это коррупция и взимание платы с трейдеров. «Талибан здесь может помочь, они могут сделать так, чтобы афганские покупатели получали товары по более низкой цене», — предположил он. Вместе с тем чиновник признал, что захват власти радикальным движением и последовавший за этим хаос в стране дестабилизировал поставки и привел к скачку цен на топливо.

Афганистан не имеет собственных установок по переработке нефти и находится в зависимости от ближайших соседних стран. Хоссейни рассказал, что в прошлом году Иран экспортирован в соседнюю страны 274 тысячи тонн иранского газойля и 80 тысяч тонн бензина. Другими крупнейшими экспортерами являются Туркменистан и США.

Фундаменталистское движение «Талибан» пришло к власти в Афганистане после вывода из страны войск США. Эксперты ожидают, что политика боевиков ухудшит ситуацию в и без того хрупкой экономике государства, в то время как тысячи людей уже пытаются бежать из страны.