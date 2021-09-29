Россия оказалась крупнейшим «скрытым» заемщиком Китая

AidData: Россия получила от Китая кредитов на 125 миллиардов долларов за 17 лет

Крупнейшим получателем «скрытых» кредитов от Китая за 2000-2017 годы оказалась Россия — 125 миллиардов долларов. Займы были получены в основном государственными нефтегазовыми компаниями на условиях, близких к рыночным, и под будущие поставки нефти и газа. Об этом говорится в докладе американской исследовательской лаборатории AidData, посвященному программе КНР по финансированию проектов за рубежом.

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Общий размер «скрытых» долгов стран перед Китаем 17 лет составил 385 миллиардов долларов. В докладе кредиты называются скрытыми, поскольку большая часть из них не учитывается международными рейтинговыми агентствами. Глава AidData Брэд Паркс заявил, что «сами правительства сегодня не знают, сколько именно они должны Китаю».

У 40 развивающихся стран мира размер долга перед Китаем уже превышает 10 процентов от их ВВП. Все кредиты поделены в докладе на две категории: официальную помощь в развитии (ODA) и прочие программы финансирования (OOF) — займы, направленные на демонстрацию усиления сотрудничества страны с КНР, военные или коммерчески выгодные для Китая проекты.

Кредиты России относятся к категории OOF. Вслед за Россией в этом списке находятся Венесуэла (85,5 миллиарда долларов), Ангола (40,66 миллиарда долларов), Бразилия и Казахстан (по 39 миллиардов долларов).

Ранее Китай попросил российскую компанию «Интер РАО» значительно увеличить экспорт электроэнергии в КНР в связи с ее дефицитом. «Интер РАО» изучает техническую возможность роста поставок, объемы будут определены в почасовом режиме в зависимости от спроса.