Ценам на продукты предсказали рост из-за Китая

Мировые цены на продовольствие могут вырасти, поскольку Китай ожидает трудности с урожаем, сообщает Bloomberg.
Серьезный энергетический кризис подрывает перспективы роста производства, что может спровоцировать новый всплеск цен, предсказывает издание. Среди наиболее пострадавших от нехватки электроэнергии оказались северо-восточные провинции, такие как Цзилинь, Ляонин и Хэйлунцзян, где выращивается около половины кукурузы и сои в Китае.
КНР в этом году будет нелегко переработать урожай после того, как некоторым предприятиям было предложено приостановить или сократить производство для экономии электроэнергии. За последний год страна импортировала рекордное количество сельскохозяйственной продукции из-за внутреннего дефицита, что привело к росту цен на еду.
Некоторые компании купили резервные генераторы на случай длительного отключения электроэнергии. Электричество необходимо для сушки урожая — важного процесса перед хранением и продажей. Кукуруза и арахис могут ухудшиться по качеству, если они не будут обработаны вовремя, подчеркивает издание.
Экстремальные погодные условия, растущий спрос и строгие ограничения по использованию угля привели Китай к катастрофической нехватке электроэнергии. Связанные с этим сбои в производстве и цепочке поставок могут поставить под угрозу мировую экономику.