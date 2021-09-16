Китай задумал энергетическую революцию

Китай задумал меньше вредить планете и подходит все ближе к энергетической революции. Программа энергетического регулятора National Energy Administration по наращиванию мощностей солнечной и ветряной энергетики оказалась успешной и привлекла больше, чем ожидалось, заявок на чистую энергию от городов и округов, пишет Bloomberg.

В июне Национальная энергетическая администрация (National Energy Administration, NEA) предложила городам и округам подать заявку на участие в пилотной программе по подключению к возобновляемой энергии. Проект подразумевает, что к концу 2023 года в этих районах солнечные панели появятся на крышах 50 процентов административных зданий, 40 процентов школ и больниц, 30 процентов производственных предприятий и 20 процентов частных домов. Солнечные установки будут подключены к энергосети коммунальной компании, которая сможет перенаправить излишки электричества не имеющим солнечных панелей жителям города или округа.

Материалы по теме Смертельный сквозняк. Как замазывание щелей и замена гнилых труб спасет человечество от глобальной катастрофы? Точка невозврата. Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?

В сентябре NEA сообщила о 676 заявках из 31 региона (всего в Китае их 34). Изначально компания рассчитывала, что охваченных программой провинций будет 22. Большинство среди вызвавшихся перейти на чистую энергию — развитые провинции в центральном и восточном Китае, среди которых Шаньдун, Хэнань и Цзянсу. Некоторые из них страдают от высоких цен на электроэнергию и нехватки места для строительства масштабных солнечных электростанций, поэтому установка панелей на крышах кажется хорошим решением. Провинция Цзянсу, например, так сможет вырабатывать около 130 гигаватт электроэнергии и покрыть примерно 22 процента потребности населения.

Замглавы NEA Ван Дапенг заявил о намерении запустить аналогичную программу по установке ветряных электростанций. Проект должен нарастить мощность ветряной энергетики на 200 гигаватт к 2025 году, а в долгосрочной перспективе — на тысячу гигаватт.

Ажиотаж на установку солнечных панелей и ветряных турбин в Китае связан с субсидиями правительства, срок действия которых истечет в конце 2021 года, а также с новой политикой, которая позволяет органам местного самоуправления объединять бюджеты для крупных заказов. На этом фоне в 2021 году Китай уже установил на 161 процент больше солнечных панелей, чем за аналогичный период в 2020-м.

По словам аналитика инвестиционного банка Daiwa Capital Markets Денниса Ипа, меры властей ускорят переход к возобновляемой энергии и станут выгодными для компаний, которые ее предоставляют — в том числе для ведущего китайского производителя ветряных турбин Xinjiang Goldwind Science & Technology и мирового лидера на рынке солнечных панелей LONGi Green Energy Technology.

Ученые считают, что спасение планеты от глобального потепления во многом зависит от наращивания мощностей возобновляемой энергетики, в частности, установки большего количества ветрогенераторов. По прогнозам, миру потребуется генерировать на две тысячи гигаватт больше ветряной энергии, чтобы достичь целей подписанного в 2015 году Парижского соглашения. Оно подразумевает сдерживание роста средней температуры воздуха на отметке ниже 1,5 градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня.