Китай нашел дополнительный способ спасти планету

Китай планирует в четыре раза нарастить систему гидроаккумулирующих насосов в следующие 10 лет, чтобы достичь цели нулевых выбросов к 2060 году, сообщается на сайте национального энергетического ведомства Китая (NEA). Так КНР намеревается быстрее достичь углеродной нейтральности, попутно найдя дополнительный способ спасти планету от последствий глобального потепления.

Гидроаккумулирующие электростанции — ключевая технология для достижения углеродной нейтральности в Китае, который наращивает рекордные объемы производства солнечной и ветровой энергии. На данный момент имеющиеся заводы вырабатывают 23 гигаватта энергии. Также в китайской провинции Хэбэй идет строительство крупнейшей в мире станции Fengning мощностью 3,6 гигаватта. Проект должен быть завершен в 2023 году.

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Согласно плану NEA, к 2030 году планируется построить дополнительные станции для суммарной выработки 120 гигаватт. В прошлом месяце появилась информация о том, что NEA хочет вырабатывать 300 гигаватт к 2035 году, потратив на это 278 миллиардов долларов, однако официального подтверждения не было.

Насосные гидроэлектростанции позволяют накапливать энергию, получаемую от солнца и ветра, и использовать ее, когда она слабо вырабатывается в силу погодных условий. В солнечное или ветреное время гидронасосы отправляют воду в гору, которая затем используется для выработки электроэнергии. Эта технология хорошо сочетается с влажной и гористой местностью Китая. По данным Bloomberg, в настоящее время в Китае вырабатывается 32 гигаватта «запасной» энергии. При этом, по данным международной гидроэнергетической ассоциации, в 2019 году во всем мире вырабатывалось 158 гигаватт.

Ранее Китай сообщил о масштабном плане строительства заводов, где будет использоваться энергия солнца и ветра для выработки зеленого водорода. В то же время страна не собирается отказываться от вредного производства. Госкомпании планируют расширить использование угольных генераторов и доменных печей для получения энергии.