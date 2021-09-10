Спасение человечества оказалось в зависимости от энергии ветра

Спасение человечества от глобального потепления в ближайшем будущем окажется в зависимости от поставок электроэнергии, генерируемой ветряными электростанциями. Подобный прогноз содержится в докладе Глобального совета по ветроэнергетике (GWEC), который приводит The Guardian.

Ежегодный отчет GWEC показал, что во всем мире мощность ветряных электростанций в 2020 году выросла на 6,1 гигаватт. Темпы почти не упали с допандемийного уровня — в 2019 году ветрогенерация стала мощнее на рекордные 6,24 гигаватт. Аналитики ожидают, что в 2021 году за счет бума ветряной энергетики в Китае удастся побить этот рекорд и построить дополнительные 12 гигаватт.

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Китай опережает всех по количеству новых ветряных установок третий год подряд. В 2020 году страна расширила ветряные электростанции на три гигаватта, что составляет почти половину от общемирового прироста мощностей. По мнению экспертов, к концу десятилетия рынок ветроэнергетики в Китае может превзойти действующего лидера — Великобританию.

Эксперты ждут очередного рекордного роста в 2021 году. Отчасти из-за амбиций Китая добавить к концу 2021 года еще 7,5 гигаватт ветряной энергии, чтобы успеть использовать государственные субсидии. Обнадеживают и огромные инвестиции в строительство морских ветрогенераторов в Северном море. Британская коммунальная компания SSE и норвежский нефтяной гигант Equinor суммарно вложили 8 миллиардов долларов в ветряную ферму Dogger Bank, где установят самые большие в мире турбины — они смогут обеспечить электричеством 4,5 миллиона домов.

GWEC ожидает, что в следующем десятилетии мировая ветроэнергетика станет мощнее на 235 гигаватт — в семь раз больше текущего глобального объема. Однако темпы расширения придется ускорить, чтобы не допустить глобального потепления. Согласно анализу Международного энергетического агентства и Международного агентства по возобновляемым источникам энергии, миру потребуется 2 тысячи гигаватт ветряной энергии, чтобы удержать рост средней температуры на отметке 1,5 градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня.

Свой вклад в развитие ветроэнергетики внесет и Дания. Страна планирует построить огромный «энергетический остров» в Северном море. Искусственная платформа площадью 120 тысяч квадратных метров будет управлять инфраструктурой из 200 ветряков. Проект обойдется в 34 миллиарда долларов и сможет вырабатывать три гигаватта электроэнергии.