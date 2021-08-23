В Китае построят мощную ветряную электростанцию

Китайская компания MingYang Smart Energy сообщила, что построит самую мощную в мире плавучую ветряную электростанцию MySE 16.0-242, способную вырабатывать 16 мегаватт, пишет CNBC. 264-метровый ветряк с диаметром ротора 242 метра и 118-метровой лопастью обеспечит электроэнергией 20 тысяч домохозяйств.

Прототип электростанции установят в 2023 году, а в 2024-м она поступит в продажу. MySE 16.0-242 вырабатывает на 45 процентов больше энергии, чем предыдущая турбина производителя MySE 11.0-203. В руководстве MingYang пообещали адаптировать станцию для разных погодных условий, чтобы она эффективно работала в условиях тайфуна в Южно-Китайском море и во время постоянного ветра в Северном море.

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Помимо мощности, сооружение получит и другие преимущества перед конкурентами. Всю электронику и трансформатор среднего напряжения переместят наверх в гондолу, чтобы упростить прокладку кабелей и повысить удобство при обслуживании. На нем установят воздухонепроницаемую конструкцию для защиты гондолы от сильной коррозии, сохранив естественную вентиляцию внутри.

В конце июля в одном из проливов Оркнейских островов на севере Шотландии начала работать самая мощная в мире плавучая приливная турбина O2. 74-метровая турбина весом 680 тонн способна обеспечить электричеством около двух тысяч домов и снизить выбросы углекислого газа на 2,2 тонны в год. Секретарь кабинета министров по транспорту, инфраструктуре и связи Шотландии Майкл Мэтисон назвал запуск турбины моментом гордости для страны и важной вехой на пути к зеленой энергетике.