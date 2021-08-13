Слабый ветер ударил по прибыли «зеленого» энергогиганта

Энергокомпания Orsted, крупнейшая в Дании и одна из лидеров в области возобновляемых источников энергии, останется без части прибыли из-за слабого ветра в Европе. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на генерального директора Мадса Ниппера.

Он сообщил, что «зеленый» энергогигант, специализирующийся на производстве и установке ветряных электростанций, недополучил 220 миллионов долларов по итогам второго квартала 2021 года. По прибыли компании ударила самая слабая за последние 22 года скорость ветра в Северном море, где находится большинство ветряков. «Это очень серьезно. Как будто ты фермер, у которого не идет дождь», — сказал он. Даже если прямо сейчас ветер начнет дуть с привычной скоростью, прогноз по годовой прибыли компании в 2,5 миллиарда долларов не сбудется. После заявлений руководителя акции компании упали на четыре процента.

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По итогам первого полугодия прибыль Orsted составила 2,1 миллиарда долларов. Часть прибыли получена от продажи двух ветряков в Нидерландах за 850 миллионов долларов, остальные 1,25 миллиарда долларов компании принесли работающие ветроэлектростанции водного и земного типов. Ниппер сказал, что удовлетворен результатами Orsted.

Низкая скорость ветра затронула других европейских представителей ветроэнергетики — немецкую RWE и британскую SSE. RWE сообщила, что за первые шесть месяцев 2021 года прибыль компании оказалась ниже прогнозов на 21 процент. Несмотря на проблемы, финансовый директор Майкл Мюллер назвал экономические показатели «очень хорошими». По итогам года RWE намерена заработать 3-3,4 миллиарда евро.

В конце мая Великобритания установила рекорд по производству чистой энергии. Благодаря сильным штормам, в течение часа более 60 процентов всей электроэнергии страны вырабатывалось ветряными электростанциями.