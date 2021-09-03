Дания построит посреди моря огромный «энергетический остров»

Посреди Северного моря недалеко от Дании появится огромный «энергетический остров». Как пишет Bloomberg, он нарастит мощности возобновляемых источников в стране и сделает стабильной подачу ветряной энергии.

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Остров появится в 80 километрах от Дании, его строительство обойдется в 34 миллиарда долларов. Власти страны привлекут партнеров, так как сами не располагают большой суммой. Министерство энергетики и климата проведет тендер, который определит совладельцев острова и строительную компанию для его возведения.

Правительство задумало построить остров в феврале 2021 года. Искусственная платформа площадью 120 тысяч квадратных метров будет управлять инфраструктурой 200 оффшорных ветряных установок. Строительство планируют завершить к 2033 году. Остров сможет генерировать три гигаватта электроэнергии и подавать свет в миллионы домов. С него рассматривается подача электричества в Германию, Бельгию и Люксембур, который не имеет собственной береговой линии.

Дания уже покрывает почти половину потребности населения в электроэнергии за счет ветряных установок. К 2030 году страна планирует сократить выбросы углекислого газа на 70 процентов по сравнению с 1990 годом, а к 2050 году — стать углеродно-нейтральной.

Подобные проекты помогут миру предотвратить катастрофические последствия глобального потепления. В начале августа Межправительственная группа экспертов по климату опубликовала доклад, где заявила, что планета нагревается быстрее, чем планировалось. Ученые призвали мировые правительства принять срочные меры по сокращению выбросов, чтобы снизить риск стихийных бедствий.