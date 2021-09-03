В США посреди пустыни построят город для миллионов человек

Ингельс построит в американской пустыне экологичный город Телоса в 150 тысяч акров

Датский архитектор и основатель бюро BIG Бьярке Ингельс (Bjarke Ingels) построит посреди пустыни в США новый город под названием Телоса. Там смогут проживать пять миллионов человек, сообщает Dezeen/

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Идея создания города «с нуля» на площади в 150 тысяч акров (более 60,7 тысячи гектаров) принадлежит предпринимателю Марку Лоре (Marc Lore). Разработчики поставили своей целью построить «самый экологически чистый город в мире». По предположениям, к 2030 году в Телосе будут проживать 50 тысяч человек, а в течение следующих 40 лет население увеличится до нескольких миллионов.

«Наше видение — создать в США новый город, который установит глобальный стандарт городской жизни, расширит человеческий потенциал и станет образцом для будущих поколений», — объяснили создатели.

Город будет разделен на несколько районов, на один акр будет приходиться 33 человека — показатель почти равен плотности населения Сан-Франциско. Здания построят из экологичных материалов, фасады частично покроют растительностью, а по дорогам будут передвигаться автономные транспортные средства. В центре Телосы разобьют парк с башней под названием «Эквитизм», на вершине которой оборудуют смотровую площадку. Здание должно будет стать «маяком» для города.

В ноябре 2020 архитекторы из малайзийского бюро O2 Design Atelier задумали построить «постпандемический» город будущего. В основу концепции легло развитие пространства по вертикали — здания решили поднять как можно выше, чтобы освободить пространство для роста деревьев, вернув природу «в исходное состояние».