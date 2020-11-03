В Азии задумали построить город будущего

Архитекторы из малазийского бюро O2 Design Atelier задумали построить в Азии «постпандемический» город будущего. В основе их концепции лежит развитие пространства по вертикали, сообщает Designboom.

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По задумке, в городе будут находиться несколько башен, опирающихся на высокие сваи и состоящие из летающих капсул, а все здания соединят между собой сетью мостов. Разработчики планируют поднять их как можно выше, чтобы освободить пространство для роста деревьев и таким образом вернуть природу «в исходное состояние» и восполнить лесные массивы. «Каждый год на нашей планете исчезают мили леса, что эквивалентно ежеминутной потере территории, равной по площади 48 футбольным полям», — приводят в качестве примера архитекторы.

Что касается инфраструктуры города, то в каждой башне планируют разместить магазины, спортивные комплексы и площадки для мероприятий. Люди будут перемещаться между ними в капсулах, из которых они смогут выйти, когда доберутся до нужного здания и «подключатся» к нему. На нижних ярусах высоток разработчики предусмотрели медицинские центры, где смогут разместить людей в случае пандемии.

В августе 2020 года датско-малайзийская группа архитектурных бюро решила построить в Малайзии острова будущего и оборудовать там пляжи, парки, образовательные центры, а также водный, воздушный и наземный транспорт. Территорию планировали назвать BiodiverCity и завершить там работы к 2030 году. По задумке, на островах люди будут гармонично сосуществовать с природой. Для этого на них хотели построить сеть «экологичных коридоров» и связать с их помощью разные районы.

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