В Сингапуре открыли огромную плавучую солнечную электростанцию

Власти Сингапура официально открыли огромную плавучую солнечную ферму на Тенгеском водохранилище. Как пишет Euronews, построенное Sembcorp Industries предприятие является одной из крупнейших электростанций такого типа в мире — она должна помочь стране к 2025 году нарастить производство солнечной энергии в четыре раза.

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Электростанция мощностью 60 мегаватт состоит из 122 тысяч солнечных панелей и занимает площадь в 45 гектаров — примерно 45 футбольных полей.

Сингапур, хоть и является маленьким островным государством, имеет большие проблемы с сокращением выбросов. Страна занимает 29 место по объему углекислого газа на душу населения — по данным 2019 года на одного человека приходилось 9,09 тонны. К тому же остров плотно заселен, поэтому было сложно выделить место для внедрения «зеленых» инициатив — тогда власти решили использовать потенциал водного пространства.

Ранее в этом году Сингапур построил еще одну плавучую солнечную электростанцию в проливе Джохор, по которому проходит граница с Малайзией. К морскому дну прикрепили около 13 тысяч солнечных панелей, способных производить пять мегаватт электроэнергии — этого достаточно, чтобы пустить ток в 1,4 тысячи квартир.

Сингапур начал активно заниматься «озеленением» своей экономики. В ближайшие годы в стране появятся новые методы учета выбросов углекислого газа, а национальным компаниям придется платить более высокий налог на эмиссии.