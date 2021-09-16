Китай открыл охоту на «подпольных» добытчиков криптовалюты

В рамках кампании по уничтожению криптовалютного рынка Пекин открыл охоту на нелегальных майнеров, которые выдают себя за специалистов по обработке и хранению данных. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Причиной преследования майнеров стала нехватка электроэнергии в стране в преддверии зимних холодов.

В сентябре в колледжах, исследовательских учреждениях и центрах обработки данных Китая участилось проведение проверок, направленных на поиск и пресечение «подпольной» добычи криптовалюты. Власти пытаются снизить объем майнинга, так как в апреле на него приходилось 46 процентов мировой вычислительной мощности, используемой при добыче и обработке операций с криптовалютой.

После запрета производства цифровых денег в июле многие майнеры уехали из Китая, но некоторые решили, что смогут уйти от правительственного надзора, перейдя на добычу менее известных токенов и используя децентрализованные технологии хранения. Анонимный китайский майнер сообщил, что продолжает свою деятельность, так как регулярно перемещает свое оборудование, подключая не более 100 ферм (специальных компьютеров) в одном месте. Из-за этого регуляторам сложнее выявлять резкие «всплески» потребления электроэнергии.

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В китайской провинции Хэбэй местные власти потребовали от компаний и госучреждений не использовать свои вычислительные системы для добычи криптовалюты и самостоятельно провести внутренние проверки до 30 сентября. Местный регулятор заявил, что увеличение объемов майнинга «серьезно повлияет на экономическое и социальное развитие и создаст прямую угрозу национальной безопасности». Власти провинции добавили, что рост потребления энергии, связанный с работой ферм, не соответствует целям Китая по сокращению выбросов, а торговля криптовалютой подрывает финансовую стабильность. А автономный регион Внутренняя Монголия уже нанял подрядчика, чтобы организовать процесс ликвидации майнинга.

Китайское правительство объявило, что в следующем месяце запустит механизм для отслеживания компьютерной деятельности в стране. Чиновники, ответственные за системы данных, в которых обнаружится нелегальный майнинг, будут наказаны, а соответствующие интернет-соединения отключены.

Законодательное преследование майнеров на территории Китая началось в мае этого года. В конце июня Народный банк КНР приказал местным компаниям и платежным системам прекратить криптовалютные транзакции, а в июле Государственная энергетическая корпорация Китая запретила использовать электроэнергию для производства цифровых денег во всех регионах страны. Так майнинг в Китае стал полностью нелегальным. После этого цена биткойна и глобальные вычислительные мощности резко упали.