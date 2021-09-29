Китай попросил Россию существенно увеличить поставки электроэнергии

Китайская сторона попросила российскую «Интер РАО» увеличить экспорт электроэнергии в КНР в связи с дефицитом, пишет РИА Новости со ссылкой на компанию.

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В настоящее время «Интер РАО» изучает техническую возможность существенного роста поставок, объемы будут определены в почасовом режиме в зависимости от спроса. В компании подчеркнули, что рост поставок в Китай приводит к снижению цены на электроэнергию для промышленности Дальнего Востока из-за особенностей регулирования маржи экспортера. «Интер РАО» — единственный оператор экспорта и импорта электроэнергии в России.

Серьезный энергетический кризис подрывает перспективы роста производства Китая, что может спровоцировать новый всплеск цен на продукты во всем мире. Некоторые предприятия КНР были вынуждены приостановить или сократить производство для экономии электроэнергии.

Экстремальные погодные условия, растущий спрос и строгие ограничения по использованию угля привели Китай к катастрофической нехватке электроэнергии. Связанные с этим сбои в производстве и цепочке поставок могут поставить под угрозу мировую экономику.