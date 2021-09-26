Еврокомиссар спрогнозировал долгий энергетический кризис в Европе

Непростая ситуация в сфере энергетики, которая привела к подорожанию электроэнергии в Европе, продлится до конца зимы. Таким прогнозом, передает ТАСС, поделился еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

Чиновник утверждает, что к долгому энергетическому кризису привел рост цен на газ, который, в свою очередь, связан с последствиями пандемии COVID-19 и с сокращением предложения из-за закрытия нефтяных и газовых скважин. Свою роль сыграла и геополитическая напряженность.

Надежды на зеленую энергетику пока не оправдываются. «У нас есть много возобновляемых источников электроэнергии, вот только я узнал, что последние шесть недель в Европе не было ветра, — рассказал Бретон в эфире радио RTL. — Было произведено гораздо меньше электроэнергии, чем ожидалось».

Еврокомиссар посетовал, что Германия и некоторые другие страны оказались в чрезмерной зависимости от российского газа. «Сегодня они расплачиваются за предложение и изобилие, которые находятся на том уровне, на каком должны быть», — полагает он.

Ранее сообщалось, что нынешний уровень заполнения газовых хранилищ в Европе вместе с низкими поставками из России и проблемами с доступностью сжиженного природного газа могут привести к тому, что региону не хватит топлива даже для отопления, а не только для выработки электроэнергии.