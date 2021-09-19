Британские компании стали закрываться из-за высоких цен на газ

Пять энергетических компаний закрылись в Великобритании за последние полтора месяца, еще четыре могут объявить о банкротстве в ближайшее время. Об этом сообщает BBC News.

Компании стали прекращать работу из-за высоких цен на газ — розничные цены выросли в 3,5 раза с начала года и на 70 процентов в сравнении с августом. В связи с этим менее крупные операторы оказались не в состоянии обеспечивать своих клиентов.

Аналитики добавили, что если в начале 2021 года в стране работало около 70 энергетических компаний, то к концу года их число может сократиться до 10.

Отмечается, что кризисная ситуация заставила вмешаться представителей власти. Министр энергетики Великобритании Кваси Квартенг провел около 20 встреч с компаниями и регулятором — Управлением рынков газа и электроэнергии (Ofgem).

Ранее в сентябре энергетический кризис в Европе вынудил крупного производителя удобрений из США CF Industries закрыть два завода в Великобритании. Это грозит усугублением продовольственной инфляции, так как затраты фермеров увеличатся. Как сообщает Bloomberg, рекордное повышение цен на газ и электричество замедлит восстановление экономики, а также усилит инфляцию в регионе.