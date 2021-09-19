Высокие цены на газ поставили под угрозу празднование Рождества в Великобритании

Высокие цены на газ и энергетический кризис поставили под угрозу рождественские ужины в Великобритании. Об этом пишет The Sun.

Как сообщает издание, из-за подорожания газа в стране закрылись несколько заводов по производству сухого льда — в связи с этим в местных продуктовых магазинах наблюдается дефицит замороженных продуктов.

Так, представители сети магазинов Ocado заявили, что из-за исчерпания запасов мяса рождественские ужины, скорее всего, придется отменить. Кроме того, проблему усугубляет нехватка рабочих на производствах.

Отмечается, что за последнее время два британских завода, которые находятся в Инсе и Биллингиме, были вынуждены остановить производство из-за высоких цен на газ. В компании CF Industries, которой принадлежат оба предприятия, не смогли назвать сроки возобновления работы.

Ранее в сентябре стало известно, что в Европе цены на еду резко вырастут из-за энергетического кризиса, который негативно повлиял на индустрию удобрений. На резкий рост стоимости продуктов оказали воздействие не только цены на электроэнергию, но и увеличившиеся расходы из-за экстремальных погодных условий и пандемии.

В 2021 году цены на газ выросли в Европе более чем в три раза, что поставило под вопрос восстановление экономики в еврозоне. На грани энергетической катастрофы оказалась и вышедшая из ЕС Великобритания.