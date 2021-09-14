На Техас обрушился тропический шторм

По побережью Техаса и некоторым районам Луизианы в США прошелся очередной ураган — «Николас». Шторм вызвал сильный ливень и оставил без электричества более 400 тысяч домохозяйств, пишет NBC News.

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«Николас» двинулся вглубь от побережья Мексиканского залива утром 14 сентября. По данным Национального ураганного центра (NHC), тропический шторм обрушился на берег в восточной части полуострова Матагорда в Техасе со скоростью ветра 121 километр в час и проливным дождем. После 4 часов утра было обесточено более 320 тысяч домов в Техасе и 95 тысяч в Луизиане. Уровень осадков в ближайшие дни может составить от 76 до 101 мм в час. На побережье Техаса объем осадков, вероятно, достигнет 457 мм.

Ураган все еще может вызвать «опасные для жизни внезапные наводнения на Глубоком Юге в ближайшие пару дней», заявили в NHC, так как инфраструктура штатов не приспособлена к таким интенсивным дождям, особенно в городских районах. По предварительным данным, Луизиану угроза наводнения настигнет в течение двух дней. Пострадают в том числе те районы, которые все еще оправляются от урагана «Ида». Авиаперевозчики United Airlines и Southwest Airlines отменили все рейсы из международного техасского аэропорта Корпус-Кристи на 24 часа из-за «ухудшения погодных условий».

«Николас» стал восьмым по счету тропическим штормом, дошедшим до берегов США в этом году. Количество ураганов не превышает нормы, однако их масштаб и последствия для страны оказались гораздо более разрушительными, чем обычно. Климатологи считают, что усиление ураганов вызвано глобальным потеплением. Этим летом, помимо «Иды» и «Николаса», сильные дожди и наводнения в американских штатах вызвали бури «Генри» и «Фред». «Генри» обесточил более 10 тысяч жилых домов и предприятий и повредил мосты и дороги, а из-за «Фреда» Джорджию потрясла серия торнадо. «В августе погибло 35 человек, и это был самый смертоносный месяц наводнений в США со времен урагана «Харви» в 2017 году», — указало в отчете Национальное управление океанических и атмосферных исследований.