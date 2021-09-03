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Байден распорядился помочь пострадавшим от урагана «Ида» штатам

Байден пообещал, что пострадавшим от урагана «Ида» штатам помогут в восстановлении
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Фото: Marco Bello / Reuters

Президент США Джо Байден распорядился предоставить помощь штатам Нью-Йорк и Нью-Джерси, пострадавшим от урагана «Ида». Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Байден назвал ситуацию в обоих штатах чрезвычайной. Федеральная поддержка будет направлена на ведение восстановительных работ в ряде округов. Содействие штатам окажут Министерство внутренней безопасности США и Федеральное управление по чрезвычайным ситуациям.

Ранее стало известно, что в штате Нью-Йорк из-за разразившегося урагана погибли 12 человек, а в соседнем с ним Нью-Джерси — 14. В Нью-Йорке аномальный ливень привел к выпадению не менее восьми сантиметров осадков. В городе остановили работу метро и движение многих пригородных поездов.

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