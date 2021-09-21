Добыча нефти в России достигнет постсоветского максимума

Министерство финансов России представило правительству проект бюджета на 2022 год, согласно которому страна вернется к постсоветскому максимуму производства нефти. Российские компании увеличат общую добычу нефти и газового конденсата на 8 процентов до 559,9 миллиона тонн, пишет Bloomberg.
По прогнозу Минфина, производство нефти останется близким к этому уровню и с 2023 по 2024 год. Ожидается, что страна сможет расширить добычу после того, как в соглашении ОПЕК+ будут ослаблены ограничения на объемы получаемого сырья. Согласно расчетам Bloomberg, добыча в России в следующем году составит в среднем 11,24 миллиона баррелей в день. Объем сырья вплотную приблизится к самому высокому уровню за всю постсоветскую историю, который был зафиксирован в 2019 году — 11,25 миллиона баррелей в день. Плану Минфина предстоит получить одобрение Федерального Собрания и президента Владимира Путина.
ОПЕК+, членом которой является Россия, постепенно восстанавливает добычу после пандемии. Согласно действующей договоренности, организация должна ежемесячно расширять производство топлива на 400 тысяч баррелей в день. Из России поступает около четверти этого объема. Постепенное наращивание добычи будет продолжаться до тех пор, пока все ограничения ОПЕК+ не будут отменены. Прогноз минфина, как и официальная российская статистика, не приводит отдельных данных по нефти и газовому конденсату, поэтому сложно оценить, насколько этот план согласуется с сделкой ОПЕК +, которая ограничивает только производство нефти. Если условия договора будут соблюдены государством, добыча нефти в стране достигнет допандемийного уровня к маю 2022 года.
После пожара на своем нефтеперерабатывающем заводе в Западной Сибири газовый гигант «Газпром» ограничил добычу конденсата, что вынудило ОПЕК+ увеличить цели по общей производительности. Тем не менее, в августе 2021 года добыча нефти в России сократилась. В мае и июне также наблюдалось ежемесячное падение производства. Однако по данным отдела Минэнерго ЦДУ ТЭК, в первой половине сентября добыча восстановилась. Россия производила 1,457 миллиона тонн нефти и конденсата в день с 1 по 15 сентября — на 2,6 процента больше, чем в августе. Рост обеспечила деятельность компаний «Славнефть» и «Башнефть», а также постепенное восстановление добычи «Газпрома».