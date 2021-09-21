Российские власти приготовились к резкому снижению нефтегазовых доходов

Доходы федерального бюджета России от нефтегазового сектора в 2022 году составят 9,54 триллиона рублей (или 7,2 процента ВВП) и снизятся к 2024 году до 8,56 триллиона рублей (5,7 процента ВВП). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета на 2022-2024 годы.

Документ предусматривает цену нефти марки Urals на уровне 66 долларов за баррель в 2021 году. В 2022 году ожидается падение до 62,2 доллара за баррель, в 2023 году — до 58,4 доллара за баррель, в 2024 году — до 55,7 доллара за баррель. Власти готовятся к тому, что доля нефтегазовых доходов в общей структуре доходов также будет резко сокращаться. Если в 2022 году показатель составит 38,1 процента, то в 2023 году он опустится до 36 процентов, а в 2024 году — до 33,2 процента.

Прогноз по экспорту нефти из России на 2022 год повышен на 6,7 процента (до 273,8 миллиона тонн), по экспорту газа — понижен на 3,3 процента (до 230,5 миллиарда кубометров).

В пояснительной записке также сказано, что расходы России на национальную оборону составят 3,51 триллиона рублей в 2022 году, в 2023 и 2024 годах этот показатель будет 3,55 и 3,81 триллиона соответственно. При этом расходы федерального бюджета на нацпроект «Здравоохранение» в период 2022-2024 годов составят 687 миллиардов рублей.

На госкредиты другим странам в 2022 году планируется направить 374,9 миллиарда рублей. Расходы бюджета на работу президента и администрации в 2022 году составят 14,4 миллиарда рублей. Также в бюджете запланировано дальнейшее повышение зарплат военным.

Ранее Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции в России на конец года с пяти до 5,8 процента. До этого глава Центробанка Эльвира Набиуллина предрекла России пик инфляции в сентябре.