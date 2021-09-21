Прогноз по росту экономики России резко ухудшили

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) резко ухудшила свой прогноз роста ВВП России на текущий год с 3,5 процента, ожидавшихся в мае, до 2,7 процента. Об этом со ссылкой на осенний экономический доклад организации сообщает РИА Новости.

В 2020 году, по оценке организации, российская экономика снизилась на 2,5 процента. Таким образом, по отношению к 2019 году рост ВВП составит 0,1 процента. Вместе с тем в ОЭСР повысили прогноз на 2022 год — с 2,8 процента до 3,4 процента.

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В текущем году ОЭСР ожидает инфляцию в России на уровне 6,1 процента, что на 0,2 процентного пункта выше, чем говорилось в мае. Прогноз по росту цен на следующий год тоже стал выше и вместо ожидавшихся 4,5 процента — 5,5 процента.

Как отмечается в докладе, неожиданный рост инфляции замечен не только в России, но и в Аргентине, Бразилии, Мексике и Турции. Впрочем, эксперты считают, что ужесточение денежно-кредитной политики, на которое идет в том числе и российский Центробанк, позволит сдержать внутреннее ценовое давление ко второй половине 2022 года.

Что касается мировой экономики, то ОЭСР также несколько ухудшила ожидания по среднему росту в текущем году — с 5,8 процента до 5,7 процента, и улучшила в следующем — с 4,4 до 4,5 процента. Таким образом, на горизонте двух лет рост российской экономики в два раза отстанет от среднемирового.

Также сегодня, 21 сентября, свой прогноз по инфляции в 2021 году ухудшило Минэкономразвития России — с 5 до 5,8 процента. Согласно последним данным Росстата, к середине сентября инфляция поднялась до 6,84-6,85 процента.