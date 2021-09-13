Российские компании обогнали мир в росте продаж

Почти треть российских малых и средних предприятий (МСП), 32 процента, в июле отметили рост продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Facebook в России.

В этом отношении бизнес страны обгоняет мир в целом, — глобальный средний показатель составляет 28 процентов, следует из отчета о состоянии малого и среднего бизнеса, который Facebook подготовила вместе с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Всемирным банком. В период с июля по август исследователи опросили компании из более чем 30 стран. Сопоставимых с Россией результатов добились и другие регионы — например, государства Латинской Америки и Европы, а в лидерах оказалась Северная Америка (о росте продаж отчитались 40 процентов МСП). При этом среднемировые показатели в целом демонстрируют тенденцию к росту: в мае 2020 года об улучшении результатов сообщали только 15 процентов компаний, в феврале этого года — чуть более 20.

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Помимо большей успешности в том, что касается роста продаж, российские МСП также оказались оптимистичнее, чем мировой малый и средний бизнес в среднем в мире. 55 процентов предпринимателей уверены, что будут продолжать работать в течение как минимум года — этот показатель на семь процентов выше усредненного глобального. При этом российские предприятия, возглавляемые мужчинами, на 20 процентов чаще давали благоприятные оценки в этом отношении, чем компании, возглавляемые женщинами, хотя разницы в проценте уже закрывшихся предприятий с точки зрения пола руководителя нет.

В июле Всемирный банк подготовил обзор «Перед лицом бури: влияние COVID-19 на частный сектор России в 10 графиках», в котором пришел к выводу о том, что российские компании смогли более гибко отреагировать на кризис, вызванный пандемией, чем бизнес в европейских странах — Греции и Италии. При адаптации к новым условиям Россия обошла эти государства в переходе к удаленной занятости. В июне 2020 года дистанционно работала пятая часть сотрудников в стране, тогда как в Италии и Греции показатель достигал семи и двух процентов соответственно.