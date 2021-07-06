Российский бизнес обошел европейский в адаптации к пандемии

Российские компании смогли более гибко отреагировать на кризис, вызванный пандемией, чем бизнес в европейских странах — Греции и Италии, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ Всемирного банка «Перед лицом бури: влияние COVID-19 на частный сектор России в 10 графиках».

При адаптации к новым условиям Россия обошла эти государства в переходе к удаленной занятости. В июне 2020 года дистанционно работала пятая часть сотрудников в стране, тогда как в Италии и Греции показатель достигал семи и двух процентов соответственно.

Всемирный банк сравнил также, какую антикризисную поддержку получали компании в этих трех странах. Здесь ситуация в России оказалась хуже. О получении помощи к июню 2020 года заявили лишь девять процентов респондентов — по сравнению с 27 процентами в Италии и 63 процентами в Греции.

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Кроме того, российские компании более скептично отнеслись и к возможности добиться господдержки. Доля тех, кто получил помощь или хотя бы рассчитывал на нее, в стране достигала 26 процентов против 57 процентов в Италии и 73 в Греции.

Специалисты также проанализировали характер поддержки бизнеса в разных государствах. В России самыми распространенными мерами стали налоговые льготы и отсрочка платежей: они коснулись 77 и 66 процентов опрошенных соответственно. Субсидии на зарплату (24 процента) и денежные переводы (17,5 процента) в стране использовались реже, чем в Италии (48 и 56 процентов) и Греции (72 и 54 процента). Эксперты считают, что оценивать, какие решения в итоге оказались более удачными для преодоления кризиса, пока рано. Для этого потребуется более глубокий анализ.

В конце июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что адресная помощь бизнесу и малоимущим слоям населения, которую оказывало государство, доказала свою эффективность — в отличие от веерной помощи и «раздачи денег просто так». Такие меры, по его мнению, не были успешными ни в одной стране мира. Глава государства Владимир Путин ранее заявил, что экономика России выходит из вызванного пандемией кризиса.

При этом коронавирус в 2020 году, даже если не учитывать потери непроизведенного валового национального продукта в результате смерти или временной нетрудоспособности работников, привел в России к почти триллионному ущербу, подсчитали в Роспотребнадзоре. Речь идет о более чем 996 миллиардах рублей — это в 1,4 раза больше, чем ущерб от всех остальных инфекционных болезней.