Роспотребнадзор оценил ущерб экономике от коронавируса в 2020 году

Роспотребнадзор оценил ущерб российской экономике от коронавируса в 2020 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад службы «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2020 году».

Согласно документу, ущерб от COVID-19, даже если не учитывать потери непроизведенного валового национального продукта в результате летальных исходов и временной нетрудоспособности, в прошлом году превысил 997,06 миллиарда рублей, что в 1,4 больше чем от всех остальных инфекционных болезней.

По данным службы, на лечение больных коронавирусом в стационарных учреждениях было потрачено 183 миллиарда рублей, а на проведение тестирований на COVID-19 — 108 миллиардов рублей. Отмечается, что на прямые выплаты из бюджета для поддержки населения и бизнеса ушло более 515 миллиардов рублей

Ранее министр финансов России Антон Силуанов назвал главные задачи экономической политики страны на ближайшее время. Министр подчеркнул, что в 2020 году мировая экономика в целом подверглась серьезным испытаниям из-за пандемии коронавируса. Сейчас она постепенно перешла к восстановлению, но новые реалии требуют от России решения ключевых задач. По словам Силуанова, речь идет о снижении бедности, обеспечении медицинской помощи, восстановлении и росте доходов граждан, а также создании комфортной среды для жизни и экономической деятельности.