Россия заняла предпоследнее место по уровню оптимизма бизнеса

По уровню оптимизма бизнеса Россия заняла предпоследнее место. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные исследования International Business Report компании Grant Thornton. Страна оказалась одной из худших среди ведущих экономик и по ожиданиям роста выручки, экспорта и занятости.

С другой стороны, уровень оптимизма российского бизнеса относительно развития национальной экономики вырос по сравнению с нижней точкой весны пандемийного 2020 года. По данным исследования, сейчас с оптимизмом в будущее смотрят 28 процентов руководителей российского бизнеса, а год и полгода назад их было еще меньше: 17 и 21 процент соответственно.

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В Grant Thornton указали, что в докризисном 2019 году доля российских предпринимателей, положительно оценивающих ближайшее будущее экономики страны, составляла около 35 процентов.

Сейчас хуже ситуация оказалась только в Японии: там уровень оптимизма бизнеса оценивается в 17 процентов и страна занимает нижнюю строчку рейтинга уже несколько лет подряд. Третьей с конца оказалась Аргентина (30 процентов).

По данным Всемирного банка, российские компании смогли более гибко отреагировать на кризис, вызванный пандемией, чем бизнес в европейских странах — Греции и Италии. Всемирный банк сравнил также, какую антикризисную поддержку получали компании в этих трех странах. Здесь ситуация в России оказалась хуже. О получении помощи к июню 2020 года заявили лишь девять процентов респондентов — по сравнению с 27 процентами в Италии и 63 процентами в Греции.

